LUNCH / CRANKY SPHYNX L’intermediaire Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

LUNCH / CRANKY SPHYNX Vendredi 13 octobre, 21h00 L’intermediaire 5€

LUNCH : Sur un éternuement de 2005, LUNCH a poussé ses premiers cris. Une farandole de musiciens plus tard, et un camion fidèle au garage, le compteur affiche 2 albums, un 45 tours et quelques 250 concerts.

Ayant dévoré plus de 30000 km, le trio a eu le temps de prendre le pouls du public punk-rock français, serbe, belge, croate…

Des textes sombres et réfléchis, articulant gros maux de l’humanité et petits travers de la médiocrité, qui vous envoient dans le décor d’un quotidien usé, fatigué et mélancolique.

Mais pas de quoi plomber l’ambiance ! Bien au contraire, le punk rock de LUNCH reste puissant et énergique sur disque comme sur scène.

LUNCH, c’est aussi un groupe aux mille histoires, qu’ils sont prêts à dégainer dès que l’occasion se présente : la Tequila paf en Serbie, leur concert de Strasbourg, les 19h au Québec où ils sont restés coincés à la douane…

Pour écouter : www.lunch.bandcamp.com

Pour voir : https://www.youtube.com/watch?v=ED8rGzHGEsU

FB : https://www.facebook.com/lunchlunch

www.lunchlunch.fr

CRANKY SPHYNX : 4 rockeurs d’enfer dans la ville, qui claque leur maille dans les vinyles, avec leurs melo diaboliques, ils lancent leur riffs et c’est la panique. gang Rock’n Roll marseillais, avec des envolées synthétiques. A découvrir si ce n’est pas déjà fait.

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087018855520

