Spirit Award, Seattle, US

Spirit Award est le pseudonyme de Daniel Lyon, auteur-compositeur-interprète basé à Seattle. La vision du groupe a toujours été de faire quelque chose avec intention, amour, vulnérabilité, émotion brute et authenticité qui reflète l’esprit humain. Le spectre du groupe s’est transformé en un sentiment et un son à la fois motorique, psychédélique, flou, éthéré, entraînant et agressif, tout en conservant une certaine sensibilité pop, citant le travail d’Arthur Russell, de Neu ! et de Suicide parmi leurs sources d’inspiration.

Le nouvel album, The Fear, est une exploration du surnaturel, de l’amour, du rêve et du réveil, et surtout des choses qui vous effraient ou que vous pensez ne pas pouvoir faire, le tout dans un paysage changeant et déformé. Se débarrasser des notions perçues de ce que l’on pense être la vie ou le monde et s’ouvrir à de nouvelles idées ou expériences. The Fear est conçu comme une méditation, une libération d’énergie et une source de positivité et de motivation pour créer de l’amour et de la joie, en remettant en question ce dans quoi vous avez été élevé ou ce que la société vous dit de croire. Trouver ce qui sonne vrai pour vous en fonction de votre expérience, apprécier le voyage avec beaucoup d’espace pour poser des questions et entretenir le mystique.

Lewis, rock psyché, Marseille

Lewis est un songwriter multi-instrumentiste issu de la scène rock Marseillaise.

Il est détenteur d’un diplôme en psychologie clinique et spécialisé en psychologie de la musique.

En 2021, il fait paraître son projet solo « Inside » (Klonosphère), accompagné par les musiciens de « Tense of Fools ».

Influencé par des artistes et groupes tels que Steven Wilson, Rover ou même Kigayaku Moyo pour ne citer qu’eux, et amateur de structures alambiquées, de son approche musicale découle un savant mélange des genres, une alchimie de rock psychédélique, progressif comme de garage ou de balades folk.

Elles sont portées par une voix unique et singulière, mêlant douceur, émotions brutes et simplicité.

Ses chansons sont pensées comme intimistes, comme des poésies mystiques, des métaphores de la vie qui questionnent sur les parts d’ombre de chacun et tend vers une recherche de l’harmonie, de la communion et du partage dans un univers nuancé de mystique, de lumineux et de sombre.

A découvrir dans son premier album solo « Inside ».

