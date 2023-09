TAULARD / LES REMORDS L’intermediaire Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

TAULARD / LES REMORDS Vendredi 29 septembre, 21h00 L’intermediaire 5€

Grenoble et ses hauts plateaux. Grenoble et sa scène squat du début des années 2010. Grenoble et son Gortex

Marseille et sa Plaine. Où la diaspora grenobloise, en peine de grands espaces, se retrouve pour siroter un gambetta limo sur la terrasse du Mon Café. Marseille et son Vortex

Grenoble et Marseille le vendredi 29 septembre à l’Intermédiaire, avec :

TAULARD – punk avec des claviers, Grenoble

« Taulard a commencé après l’achat d’un vieux synthé à 15 euros au marché aux puces ». C’était il y a une dizaine d’année. En quelques EP et deux albums – le premier alors qu’une moitié est encore au lycée, le groupe est à l’origine de certaines des plus belles chansons jamais écrites en français

Nouveau passage à Marseille, pour ce qui semble être un aurevoir

https://taulard.bandcamp.com/

http://taulard.blogspot.com/

LES REMORDS – pop avec des guitares, Marseille

KAEL s’entoure du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune

https://kaelkaelkael.bandcamp.com/

21:00, 5€ – PRENEZ DU CASH

