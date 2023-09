La Jam de l’Inter L’intermediaire Marseille, 26 septembre 2023, Marseille.

La Jam de l’Inter Mardi 26 septembre, 21h30 L’intermediaire 4€

Cette semaine, pour l’ouverture de la jam, Le Soul Saucisson Syndicate. Ils transforment les grands noms de la soul en chanson française, et vice-et-versa : Stevie Merveille, Jack Brell, Al Vert, Donny ChapeauAilleurs, Edith Bird, Jean-Jacques L’HommeDoré, James Marron. On aime. We like.

Avec les sublimes Paul Philibert on bass, Rémi Denis au clavier QWERTY et Paul Scapillati à la batterie.

Après, c’est la jam.

PAF : 4€ SiTuPeux

Début : 21h30

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T21:30:00+02:00 – 2023-09-27T01:30:00+02:00

