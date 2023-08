The Segments / Flathead / Doc Vinegar L’intermediaire Marseille, 23 septembre 2023, Marseille.

The Segments / Flathead / Doc Vinegar Samedi 23 septembre, 20h30 L’intermediaire 5€

The Segments (powerpop / Lyon)

Après s’être fait les doigts en reprenant les plus beaux hits de la periode emblématique de la powerpop 1977-1982 (Nerves, Plimsouls, Real Kids, Phil Seymour…), les rockeurs à belles chemises de The Segments viennent de dévoiler leur 1er album « Smiling Faces » (Family Spree Records, Dangerhouse Skyklab Records et Lara Records).

Groupe le plus prometteur de la scène lyonnaise actuelle, à decouvrir absolument en live.

https://thesegments2.bandcamp.com/releases

Flathead (powerpop, Marseille La Plaine)

Flathead est le super-groupe de rock marseillais style 70’s aux accents punk, composé de Téo Tomy Tannières, David Hofmann, Rudy Rock Romeur et Théo Serre. Distingués dans leurs anciennes et/ou actuelles formations (La Flingue, Tomy & The Cougars, Hofmann Family Blues, Pogy & Les Kéfars), les 4 amis de longue date ont éte rejoint par Jules Massa (Technopolice).

Un premier EP de 4 titres nommé « Sunset Girl » est sorti sur le label madrilène Snap!! Records en mars 2023.

https://linktr.ee/flathead_marseille

Doc Vinegar (powerpop, Aubagne)

Doc Vinegar nous fait l’honneur de reprendre du service pour ouvrir le bal !

Leur 1er album paru en 2013, « Tea Party » petite perle pop, suivit d’un live enregistré chez les amis de Lollipop Music Store en 2016 et leur dernier album en date « Beautiful Loser » (2017), Doc Vinegar continue sa route sur le chemin de la pop ciselée et mordante au classicisme 60s (Kinks, Byrds, Velvet Underground) tout en lorgnant vers la power pop des 90s (Teenage Fanclub, Supergrass).

https://docvinegar.bandcamp.com/album/tea-party

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

Crédit affiche : Sasha Vaughan