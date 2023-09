Jam de l’Inter L’intermediaire Marseille, 19 septembre 2023, Marseille.

Jam de l’Inter Mardi 19 septembre, 21h30 L’intermediaire 4€

Mardi soir, y’a un concert avant la jam. Com d’hab. Classique. Mais pas que: du rock, du jazz, du rock, du métissage. Avant tout un voyage. Le groupe sera composé de Sven CLERX à la caisse clairx, Payam GHASEMI on the bass, et Guillaume HOGAN à la Fender Stratocassé.

Après, tu sais, c’est la jam.

Début : 21h30

PAF : 4€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T21:30:00+02:00 – 2023-09-20T01:00:00+02:00

