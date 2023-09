Jam de l’Inter L’intermediaire Marseille, 12 septembre 2023, Marseille.

Jam de l’Inter Mardi 12 septembre, 21h30 L’intermediaire 4€

Ah, l’été, la plage, les nuits sans faim et sans soif, les cocktails à 18€, les vacances en Picardie, derrière la centrale nucléaire. Le bon vieux temps. L’automne pointe son nez, mais les jams recommencent, de quoi prolonger l’été.

Avec ce mardi, un quatuor, quoi de plus beau, au doux nom de PLAF. Et plouf. Ca va être du jazz, mais pas que, pourquoi, parce que.

Viens, après, c’est la jam.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T21:30:00+02:00 – 2023-09-13T01:30:00+02:00

2023-09-12T21:30:00+02:00 – 2023-09-13T01:30:00+02:00