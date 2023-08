PIEDEBICHE / George San L’intermediaire Marseille, 2 septembre 2023, Marseille.

PIEDEBICHE c’est du rock en français et en images.

PIEDEBICHE c’est un duo électrique qui n’a rien à envier aux groupes Full band.

PIEDEBICHE c’est une expérience intense dont tu ne sors pas indemne, un rock doux et sauvage, quelque part indéfinissable.

PIEDEBICHE ça vous attrape par le col et ça ne vous lâche jamais.

GEORGE SAN

[Tribal Post-Rock]

Conçu sur une terrasse illégale entre deux buildings de Hong-Kong et choyé dans les bas-fonds de la Plaine à Marseille, sous le culte de la danse frénétique et contagieuse, George San braque les styles de tous les continents pour distiller un post-rock tribal, progressif, technoïde, teinté de transe, de world music, et d’avant-garde. Du son, de la sueur et des points de côté pour un power trio exclusif. Soutiens George !

_____________________________________________________________

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T23:59:00+02:00

