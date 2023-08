Cet évènement est passé THE DUDES / VALICO ALPINO L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille THE DUDES / VALICO ALPINO L’intermediaire Marseille, 31 août 2023, Marseille. THE DUDES / VALICO ALPINO Jeudi 31 août, 20h00 L’intermediaire Rock n’ roll all night avant la rentrée avec THE DUDES et VALICO ALPINO !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T23:59:00+02:00

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'intermediaire Marseille latitude longitude 43.293997;5.386567

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/