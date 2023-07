BENDER & SCHMILBLICK L’intermediaire Marseille, 14 juillet 2023, Marseille.

BENDER & SCHMILBLICK Vendredi 14 juillet, 21h00 L’intermediaire 5€

Bender (Psych Punk – Marseille/Ardèche)

La proposition de Bender est similaire à celle d’une plage méditerranéenne à la fin du mois d’août : un espace où l’on bascule, en quelques secondes, de la contemplation charmante d’une mer d’huile impassible à l’enfer post-méridien des foules à la peau brûlée, des hurlements d’enfants et des maillots de mauvais goût. Que le mistral se lève, giflant les baigneurs et nous foutant du sable plein les yeux, ou que les orages d’été répandent les ordures des égouts entre les parasols, Bender intègre tous ces états pour élaborer une musique riche de nuances et d’atmosphères contrastées.

https://www.youtube.com/watch?v=8U9ag2t_qoQ

https://bendertheband.bandcamp.com

——————————-

Schmilblick (Garage Punk – Berlin)

Schmilblick is a German/French rock band band based in Berlin who found its first creative calling during the troubled lockdown times of Covid in 2020. Frustration, most of all boredom and of course their love for music brought the trio together: a mischievous and energetic bomb was created. Their sounds incorporates a wide variety of rock genres including: psychedelic, garage, punk and noise rock.

Welcome to a multi-layered musical trip, always playful and sincere, led by a lively beat.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Live & Active », « cache_age »: 86400, « description »: « #28 – BendernLa proposition deu00a0Benderu00a0est similaire u00e0 celle d’une plage mu00e9diterranu00e9enne u00e0 la fin du mois d’aou00fbt : un espace ou00f9 l’on bascule, en quelques secondes, de la contemplation charmante d’une mer d’huile impassible u00e0 l’enfer post-mu00e9ridien des foules u00e0 la peau bru00fblu00e9e, des hurlements d’enfants et des maillots de mauvais gou00fbt. Que le mistral se lu00e8ve, giflant les baigneurs et nous foutant du sable plein les yeux, ou que les orages d’u00e9tu00e9 ru00e9pandent les ordures des u00e9gouts entre les parasols,u00a0Benderu00a0intu00e8gre tous ces u00e9tats pour u00e9laborer une musique riche deu00a0nuancesu00a0et d’atmosphu00e8res contrastu00e9es.nDepuis sa cru00e9ation en 2013, le groupe a auto-produit cinq albums, dont deux en collaboration avec le label toulonnaisu00a0Death ToMajors Recordsu00a0(The Spitters, Daisy Dick, Mystik Motorcycles).nA bien des u00e9gards,u00a0The Crowd Growls, The Crown Fallsu00a0repru00e9sente une conclusion : celle du2019une trilogie narrative spatiale, ou celle du2019une collaboration fructueuse avec le producteuru00a0Rondi Gordonu00a0au Studio 18 de Hyu00e8res. Pour autant,u00a0Benderu00a0voit plutu00f4t en cet album lu2019introductionu00a0du2019un nouvel ordre, par le biais du2019un passage u00e0 une formule trio ru00e9volutionnant lu2019identitu00e9 du groupe.u00a0nnnVidu00e9o : Florian Puech, Gustav Gentieu nSon : Lou00efc Journo nnRetrouvez nous u00e9galement sur : http://www.radio-active.net/nn-Facebook : https://www.facebook.com/Live-Active-287763241904430n-Instagram : Live_et_Activen-Mail : liveetactive@gmail.comnnBender : nnFacebook :https://www.facebook.com/bendersurfpunknInstagram : https://www.instagram.com/bendergroove/nBandcamp : https://bendertheband.bandcamp.com/ », « type »: « video », « title »: « Live & Active 28 – BENDER Full Session », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/8U9ag2t_qoQ/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=8U9ag2t_qoQ », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZmwNZ-RHsvhQav7fMnuE6g », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=8U9ag2t_qoQ »}, {« link »: « https://bendertheband.bandcamp.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T21:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-14T21:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00