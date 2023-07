CLAQUE + NAKED SOFT MEN + HORRIBLE + ODD BEAST L’intermediaire Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

CLAQUE + NAKED SOFT MEN + HORRIBLE + ODD BEAST Jeudi 13 juillet, 20h00 L’intermediaire 5€

CLAQUE // Noise

Claque est un trio noise rock.

L’univers du groupe est violent, sauvage, viscéral. Claque, c’est de la frappe

NAKED SOFT MEN // Garage, Lille

Dans une décennie où rien n’est plus à faire, une guitare acide se réveille en panique et sautille entre les lignes d’une basse tendue à outrance et la transe de tambours acharnés. Les Naked Soft Men invoquent quelque chose des Cramps conjuguée à l’ère du règne des Idles et de leurs contemporains. Déballage d’énergie garanti avec cette formation Lilloise, après un premier EP (‘Kapsalon’) sorti en 2022 et une série de dates prévues en France et alentours cette année.

C’est à l’automne 2021 que Jon, Paul et Flo deviennent Naked Soft Men. Réunis par l’envie d’alimenter la flamme du rock garage moderne, et particulièrement influencés par les formations de nos voisins britanniques (Idles, Fontaines DC, Fat White Family), les Naked Soft Men se spécialisent dans l’élaboration d’histoires loufoques portées par des riffs primaires et entêtants. Ces instantanés d’une ère absurde où joie et détresse se confondent s’incarnent sur scène avec une énergie généreuse et une mise en scène qui invite à la communion.

ODD BEAST // Stoner Punk

HORRIBLE // Free Stoner

-Ouverture des portes 18h00

– Début des concerts : 20h00

Prix : 5€

_____________________________________________________________

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

