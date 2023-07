S̾a̾m̾i̾ & M̾a̾u̾r̾i̾n̾ L’intermediaire Marseille, 1 juillet 2023, Marseille.

S̾a̾m̾i̾ & M̾a̾u̾r̾i̾n̾ Samedi 1 juillet, 21h30 L’intermediaire Prix libre

21H30 – & – Playlist à 4 mains – (Post-punk / Bizarre Wave & autres joyeusetés incongrues)

23h30 – Maurin aka : – UK Bass / Jungle

Dj Set Percussif aux basses sournoises et chaloupées, influencé par la scène underground UK avec des artistes comme Forest Drive West, Blawan, K-65, Aloka, Amor Satyr,..

On explore ici les hybrides situés dans le spectre de la Bass music, la Techno breakée et les rythmes plus complexes qu’on retrouve dans la Jungle et l’IDM.

https://soundcloud.com/maurinbo…/dj-set-soma-081222-master

https://www.instagram.com/v.triol/

Prix Libre Conscient

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@v.triol) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/301836380_407071504829934_4819233177511306061_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=Jn2MZH77Bl0AX9lFwk0&_nc_oc=AQmfCP6JWX7BVygO84k6RByspEuwZy4sJ1T0oO24b857s-VX-ohHRHrmOiKoubOF9JM&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCKDLklIjruypTf8n9imHyFUKjkENpoDibUgsFgdknhnw&oe=64C4B8E4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/v.triol/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/v.triol/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:30:00+02:00 – 2023-07-02T01:00:00+02:00

2023-07-01T21:30:00+02:00 – 2023-07-02T01:00:00+02:00