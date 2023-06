ANODINE L’intermediaire Marseille, 25 juin 2023, Marseille.

Vient finir ton premier week-end de l’été par une belle découverte musicale…

ANODINE est né sous l’impulsion d’un réalisateur de documentaires, et c’est à peu près tout sauf un hasard. Amoureux des petites histoires du quotidien, Arno Villenave raconte le réel avec sa caméra comme il le fait au fil des textes poétiques qu’il accompagne à la guitare.

Né sous la forme d’un duo avec Frédéric Faranda, Anodine évolue aujourd’hui à quatre. Dans les deux cas, on plonge dans une tradition rock enrichie de pulsion électro : textes ciselés, rythmiques accrocheuses, guitares acérées. On flotte dans l’ambiguïté, l’évanescence, la dualité. La voix navigue entre un phrasé presque parlé, des mélodies légères ou des envolées plus écorchées. La musique, elle, est nourrie d’influences anglo-saxonnes.

Bashung se frotte à The Kills, tandis que quelques riffs aériens évoquent Ennio Morricone et les grands espaces qu’il évoque immanquablement…

Vous avez dit cinéma ?

