Concert de soutien aux jeunes exilés non accompagnés des Collectif 113 et Asso soutien 59 Saint Just (détails ci-dessous).

Programmation en cours :

– Lodi Gunz (garage) : https://soundcloud.com/user-390944092

– Tessina (dream pop) : https://open.spotify.com/album/5efYmjgweNMJL13b6SSG2w

– Jules Henriel (folk pop) : https://www.facebook.com/Jules.Henrieel

– Rahwel (folk)

– Leuz musique Sene (dj set)

Concerts et prise de paroles dès jeunes à partir de 19h

Solidarité à prix libre

Collectif 113

Existe depuis février 2022 suite à l’occupation du bâtiment situé au 113 Canebière par 25 jeunes dits en recours, c’est-à-dire qu’ils ont été éjectés de leur hôtel, suite à une évaluation négative des services de l’ADDAP 13, association mandatée par le Département.

Si ce squat n’avait as existé, ces jeunes auraient été à la rue et n’auraient pas pu être dans de bonnes conditions pour s’inscrire à l’école, se soigner et effectuer les démarches avec leur avocats.es pour constituer leur dossier d’état civil.

Depuis le Collectif a changé trois fois de lieux suite à des expulsions/évacuations.

Après plusieurs déménagements, aujourd’hui, 22 jeunes occupent deux bâtiments, un premier rue Breteuil conventionné par la Ville de Marseille et un deuxième, dans le 8ème, en attente de procédure d’expulsion.

Le bilan de la première année est positif puisque c’est presque 8 jeunes sur 10 qui ont été reconnus mineurs suite à leur recours, sur les 70 jeunes passés au 113.

La lutte a un prix, c’est la raison pour laquelle nous avons plus que jamais besoin d’argent, non seulement pour soutenir matériellement les jeunes qui habitent dans les deux squats mais aussi et surtout pour les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance de minorité.

Merci pour votre soutien !

Association Soutien 59 Saint Just

Née après l’évacuation du squat St Just, en 2020. A pour objectif de faire valoir les droits des Mineurs non accompagnés qui arrivent à Marseille.

Deux permanences d’accueil pour les jeunes se tiennent dans les locaux de Solidaires au 29 Bd longchamp, les mercredi et jeudi après-midi de 14h à 17H.

Les actions de l’Asso :

– Demande d’avocat.e

– scolarisation

– Accès à un téléphone et numéro pour être joint.e

– Ouvertures de droits santé

– Constitution du dossier pour le recours devant le Juge (documents d’état civil, passeport, cartes consulaires, …

En 2022, pour 60 jeunes ont été accompagnés et ont été reconnus mineurs pour la majorité d’entre eux, pour un coût total de 12 000 euros.

Le projet de l’Association est de continuer d’aider le Mineurs Non Accompagnés à faire valoir leurs droits et les aider à accéder au droit commun.

