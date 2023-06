Frau Trofea/ Timüt/ Tribale Poursuite L’intermediaire Marseille, 11 juin 2023, Marseille.

concert en mode sauvetage de dernière minute à l’inter avec les deux projets Frau Trofea (power trio noise pop) et Timüt (trio punk no wave )de Metz.

https://frautrofea.bandcamp.com/releases

https://timut.bandcamp.com/album/no-live

en première partie c’est Tribale Poursuite: le projet de Guillaume et Jean qui pour cette fois troqueront la table de mixage de la régie pour des machines sur scène.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

2023-06-11T21:00:00+02:00 – 2023-06-12T00:30:00+02:00

