Skat Amélie Rose L’intermediaire Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Skat Amélie Rose L’intermediaire Marseille, 10 juin 2023, Marseille. Skat Amélie Rose Samedi 10 juin, 21h00 L’intermediaire Prix libre L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'intermediaire Marseille

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Skat Amélie Rose L’intermediaire Marseille 2023-06-10 was last modified: by Skat Amélie Rose L’intermediaire Marseille L'intermediaire Marseille 10 juin 2023