Origins Of Nebulae / The Yellow Stones / In The Fog / Crazylex / Sarcoïboyz / R&Beat / Lisa / Fleurie & Bastien / Brian
Jeudi 8 juin, 20h00
L'intermediaire
2€

CONCERT ÉLECTRIQUE BY EMEPS À L'INTERMÉDIAIRE

L’EMEPS organise son DERNIER CONCERT de l’année ! Au programme, des nouveaux groupes… Mais aussi des musiciens déjà connus et bien appréciés…

« QUI ÇAAA ?!!! »

Nous sommes fiers de vous présenter une setlist d’enfer :

– Origins Of Nebulae

– The Yellow Stones

– In The Fog

– Crazylex

– Sarcoïboyz

– R&Beat

– Lisa

– Fleurie & Bastien

– Brian

L'entrée sera à 2€, ESPÈCES ou LYDIA.

L'intermediaire
63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille
Marseille 13006

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T23:59:00+02:00

