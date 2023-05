Olivier Rocabois L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Olivier Rocabois L’intermediaire, 28 mai 2023, Marseille. Olivier Rocabois Dimanche 28 mai, 21h00 L’intermediaire Dimanche, on accueille Olivier Rocabois (pop) à l’inter. En première partie des super guests surprises qu’on annonce très prochainement!

Olivier Rocabois, pop XXL, Paris, France

Olivier Rocabois a la pop qui coule dans ses veines. La Pop avec un grand B (comme Bowie, Beach Boys, Beatles, Burt Bacharach, Barde Breton…). Avec lui, la Pop se fait luxuriante et flamboyante.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-05-28T21:00:00+02:00 – 2023-05-28T23:59:00+02:00

