JAM@INTER L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille JAM@INTER L’intermediaire, 2 mai 2023, Marseille. JAM@INTER Mardi 2 mai, 21h30 L’intermediaire 4€ Ladies and gentlemen,

Tonight, c’est jazz. Un joli trio composé de l’élégant Mathieu Fabre au saxo, du fabulous Fred Pasqua à la batterie et de l’époustoufling Pierre Fénichel à la contrebasse sera à l’Intermédiaire ce mardi.

Ils vont nous jouer une jolie musique bien arrangée, bien ficelée.

Après, c’est la jam. PAF : 4€ SiTuPeux

Début : 21h30 L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T21:30:00+02:00 – 2023-05-03T01:00:00+02:00

2023-05-02T21:30:00+02:00 – 2023-05-03T01:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'intermediaire Marseille

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JAM@INTER L’intermediaire 2023-05-02 was last modified: by JAM@INTER L’intermediaire L'intermediaire 2 mai 2023 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône