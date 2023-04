NITXOS / CATALOGUE L’intermediaire, 30 avril 2023, Marseille.

NITXOS / CATALOGUE Dimanche 30 avril, 21h00 L’intermediaire 5€

CATALOGUE, de retour de leur tournée espagnole, rapporte dans ces bagages NITXOS, génial groupe post punk de Vitoria….

NITXOS (Vitoria-Gasteiz, ES) post-punk à l’ancienne qui aime le glam, les synthétiseurs et la fuzz. On pense à Magazine, The Sound, Swell Maps et The Scientists.

https://youtu.be/oxV7l4iEtFI

https://www.facebook.com/los.nitxos

https://losnitxos.bandcamp.com/album/barcelona-bajo-tierra

CATALOGUE (Marseille)

Savoureux, frais et percutant. Un peu de B52’s, un soupçon de Lucrate Milk, des réminiscences noise bancales à la Pregnant, un fond pop et une colère énergique qui finit par tout emporter… Öbskure Digital Média)

https://youtu.be/MJSzHDMGjYc

https://catalogue.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/Catalogue.Band/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T21:00:00+02:00 – 2023-04-30T23:59:00+02:00

