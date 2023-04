Th’Losin Streak / Kael et les Remords L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Th’Losin Streak / Kael et les Remords L’intermediaire, 18 avril 2023, Marseille. Th’Losin Streak / Kael et les Remords Mardi 18 avril, 21h00 L’intermediaire 5€ Th’Losin Streak garage punk, usa

TH’ LOSIN STREAKS c’est un des groupes de garage les plus cools des Etats Unis

Sorti en 2004, leur premier LP « Sounds Of Violence » leur a valu une ascension fulgurante, entre tournées Europe et US et invitations à ouvrir pour les légendaires The Zombies. Depuis le groupe enchaîne les sorties et tournées.

https://thlosinstreaks.bandcamp.com/

Kael et les Remords power pop, Marseille

Après un premier EP en septembre 2021, KAEL s’entoure du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune.

https://kaelkaelkael.bandcamp.com/

