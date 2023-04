SEPTARIA + INSOMINDS + CRAN L’intermediaire, 13 avril 2023, Marseille.

SEPTARIA + INSOMINDS + CRAN Jeudi 13 avril, 20h00 L’intermediaire 5€

Soirée sous l’étoile des pogos et des guitares saturées.

SEPTARIA (Progressive Metal, Pertuis)

Groupe de metal progressif, inspiré par le shoegaze, le stoner, et pleins d’autres univers, prépare son tout premier album qui sortira prochainement ! Breaks de batterie ravageurs, compositions dynamiques, Septaria sur scène c’est une grosse énergie et une alchimie palpable.

https://www.instagram.com/septaria.band/

https://www.facebook.com/septaria.band

https://www.youtube.com/channel/UC6JwMQ8HwVBjAzvsFVKVc3g

INSOMINDS (Metalcore, Marseille)

Groupe de Metalcore / Hardcore Marseillais inspiré par Polaris, LANDMVRKS, Currents, Counterparts…. Dans la lignée de la nouvelle vague de Nu-Metal from France, Insominds expérimente à ses débuts le mélange des sonorités lourdes et groovy du Nu-Metal avec les sonorités plus mélodiques et les breakdowns à se briser la nuque du Metalcore.

Par la suite, le groupe s’oriente vers un son plus tranchant et plus violent pour fusionner son style metalcore avec l’essence du HxC.

https://www.youtube.com/watch?v=Tvv-X66R-zk

https://www.instagram.com/insominds/?hl=fr

https://www.facebook.com/Insominds

CRAN (Punk / Oï, Paris)

Cran est un groupe de punk formé en 2018 sur Paris et sa banlieue.

Le premier EP du groupe est sortie en 2020, sur le label Une Vie Pour Rien et le groupe a aussi sorti des chansons sur les compiles « Oi! l’album vol 2 » et « Paris on Oi! » toujours chez UVPR.

La musique du groupe est un mélange d’influences Punk, post-punk, Oi! ou encore anarcho-Punk.

Depuis ses débuts, Cran a joué en France mais aussi en Espagne, Suisse, Belgique et Pologne et Angleterre en février 2023.

Le premier album du groupe « Natë » sortira le 23 février 2023 toujours chez UVPR.

https://cranpunk.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/cran_punk/

https://www.facebook.com/CranParis

PAF 5€

PAF 5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:00:00+02:00 – 2023-04-13T23:59:00+02:00

