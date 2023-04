Concert musique Classique L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Concert musique Classique L’intermediaire, 12 avril 2023, Marseille. Concert musique Classique Mercredi 12 avril, 20h00 L’intermediaire Va y avoir un concert de musique classique à l’intermédiaire!!

A ceux et celles qui trouveraient l’idée saugrenue sinon incongrue, on leur répondra volontiers que d’une part, la musique classique, nous, on aime ça et que, d’autre part, on prend un malin plaisir à s’affranchir des frontières sociales quelles qu’elles soient.

Concert de musique classique donc avec :

✨✨Extraits des suites de Bach pour violoncelle seul : Aurélien Nowak

✨✨Trio Piano

Oblivion A.Piazzolla

✨✨Élégie d’Arensky

Piano/Camille Llorens

Violon/Hanna Smagliante

Violoncelle/Aurélien Nowak

✨✨Quatuor à cordes n°8 D.Shostakovich

1er Violon Julien Di Maria

2eme Violon Maud Denis

Alto Minghui Yu

Violoncelle Ruben Ravier Au vue des évènements tragiques survenus ce dimanche, les bénéfices de la caisse du concert seront reversés aux sinistrés de la rue Tivoli. L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T20:00:00+02:00 – 2023-04-12T23:30:00+02:00

