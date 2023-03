BEIGE BANQUET / CATALOGUE L’intermediaire, 3 avril 2023, Marseille.

Lundi 3 avril, 20h00 L'intermediaire 5€

Catalogue & Humeur Massacrante présentent :

BEIGE BANQUET + CATALOGUE

Lundi 3 avril 2023

Attention, ça commence tôt : début des concerts à 20h TAPANTES

A l’Intermédiaire – 13006 LA PLAINE

BEIGE BANQUET

Londres / Just Step Sideways Records

Post-punk miam

Nouveau projet solo (mais en fait ils sont 5 sur scène) de Tom Brierley du groupe PKNN, basé à Londres.

Venu tout droit d’Halifax, Tom Brierley a passé quelques années à vivre entre Melbourne et Londres où on a pu le retrouver dans les formations Moths, Noughts et Modern Rituals. Comme un certain nombre de musiciens, il a commencé son projet Beige Banquet tout seul dans sa chambre, un peu contre son gré certes, car c’était alors en plein confinement.

Dans ses interviews, Tom Brierley dit aimer DEVO, Gang of Four, Crack Cloud, LITHICS, la nature et le camping.

Pour écouter > https://beigebanquet.bandcamp.com/

CATALOGUE

Marseille – Crapoulet Records

Post punk fin du monde

Groupe dans la mouvance du revival post-punk, Catalogue est influencé par le foisonnement musical des années 80 de l’après punk.

De ces années, ils entendent le brassage des genres, la mécanique de la danse et l’absence de limite. Portée par une boîte à rythme têtue, la basse martèle tandis que guitares, synthés et voix façonnent les mélodies : Rock explosif et new-wave classe.

« Modern Delusion », le 3e album du trio, est sorti en janvier 2023.

Pour écouter > https://catalogue.bandcamp.com/album/modern-delusion

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

