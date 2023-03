La jam jazz manouche de l’Intermédiaire L’intermediaire, 27 mars 2023, Marseille.

La jam jazz manouche de l’Intermédiaire Lundi 27 mars, 21h00 L’intermediaire Entrée libre

La prochaine jam jazz manouche de l’Intermédiaire aura lieu ce lundi 27 mars!!

Ça commencera à 21h et elle sera animée par Manu Lepine et Samy Zouari aux guitares!

Rappel : Ce rendez-vous aura lieu les deuxième et quatrième lundi du mois.

La jam sera dédiée au jazz manouche mais on exclue pas quelques morceaux jazz.

Entrée gratuite et JAM direct !

(Micro chant et système d’amplification sur place t’as plus qu’à ramener ta voix, ton biniou avec ton micro/ta cellule!)

Ça va swinguer!!

PS: Danseuses et danseurs de lindy hop et charleston, welcome !!

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T21:00:00+02:00 – 2023-03-28T00:30:00+02:00

