Doc Vinegar L’intermediaire, 25 mars 2023, Marseille.

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’était à l’Intermédiaire live, le 10 mars 2020, que s’est tenu le dernier concert électrique de Doc Vinegar, à Marseille, juste 7 jours avant le premier confinement …

Dès que la situation sanitaire l’a permis, le groupe s’est produit de nouveau en donnant des concerts acoustiques. Mais la vie, comme celles des groupes, fluctue et Doc Vinegar s’est mis en veille en attendant des jours meilleurs.

Début 2023, Doc Vinegar rebranche la prise et reprend là où il s’était arrêté, en choisissant l’Intermédiaire live pour son retour sur la scène marseillaise le samedi 25 mars.

Toujours composé de Pascal Auzias (guitares, composition, chant), Muriel Auzias (composition, chant), Fred Vaillant (basse, chœurs), Jean-Michel Gambino (batterie), le groupe accueille désormais le guitariste Florian Thiery, une des plus fines gâchettes de la région.

Doc Vinegar aime les Byrds, les Kinks, Divine Comedy, Belle and Sebastian…

La liste n’étant bien sûr pas exhaustive.

Doc Vinegar propose une ‘Indie Pop’ lorgnant autant vers les ‘Swinging Sixties’ que vers la ‘Power-Pop’ des années 80/90.

Doc Vinegar vous invite à découvrir son univers à travers des compositions originales que vous retrouverez sur ses 2 albums studio ‘Doc Vinegar’s Tea Party’ et ‘Beautiful Loser’, son album ‘Live à Lollipop’, ainsi que sur les diverses compilations parues chez ‘Ave the Sound’ et ‘Disques Tchoc’ entre autres.

Titres recommandés : ‘Lost and Found’, ‘Good Enough’, ‘Kinkalike’ , ‘Downfall’ …

Samedi 25 mars 2023 à l’Intermédiaire Live, Doc Vinegar aura le plaisir de vous faire découvrir de nouvelles compositions et d’interpréter ses classiques.



