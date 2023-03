FINALE + HOGAR + CRACHE L’intermediaire, 20 mars 2023, Marseille.

FINALE + HOGAR + CRACHE Lundi 20 mars, 21h00 L’intermediaire 5€

– FINALE (punk, Valence – SLOVENLY RECORDS) :

https://www.youtube.com/watch?v=-A5V3h31zqw

https://finalevlc.bandcamp.com/

– HOGAR (punk, Valence – FLEXIDISCOS) :

https://youtu.be/D41b8EEuyL4?t=300

https://flexidiscos.bandcamp.com/album/todos-contra-todos

Deux groupes espagnols complétement loco, Nathan de CRACHE a déjà fait six heures de route pour les voir à Barcelone une fois… d’ailleurs :

– CRACHE (synth-punk, Marseille) :

Crache ! Déferlante électrique, synth-punk sauvage.

https://youtu.be/psKk4GFmEKw

21:00, 5€

2023-03-20T21:00:00+01:00

