DULLBOY / TRIKLÖ Samedi 18 mars, 21h00 L’intermediaire Prix libre

DULLBOY (trip-hop, electro rock)

Here is a trip-hop electro rock band from Nice 100% female FR&UK musicians support…

dullboytheband.bandcamp.com/releases

TRIKLÖ (post-punk, coldwave)

Inspirant, entêtant et décapant, leur gros son a tout pour vous plaire. Ces « trois garçons plein d’imagination » – qui ont été biberonnés au meilleur de la musique de la fin des années 70 et des 80’s, vous propose des chansons percutantes aux mélodies souvent coldwave, parfois death-rock mais toujours incontestablement post-punk!!

Bref! Que cela vous plaise ou non, ce trio de Toulon saura à coup sûr réveiller le mélomane averti qui sommeille en chacun de nous et leur musique ne vous laissera certainement pas indifférent.

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

