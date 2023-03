Aïtone / Odem L’intermediaire, 16 mars 2023, Marseille.

Aïtone / Odem Jeudi 16 mars, 21h00 L'intermediaire 5€

La Corse ancrée sous la peau, la folk, la britpop, et le rock progressif sur mon drapeau. Petit, je rêvais que je planais le long des escaliers, comme un Peter Pan d’appartement. Je suis né en 1987, un mercredi, à 15h15. Un enfant des 90’s. Un enfant perdu qui a pleuré à chaudes larmes quand Robin Williams nous a laissé à nos pensées agréables. J’aime écrire, composer. En français, en anglais. J’aime les Beatles, pink Floyd, Thom Yorke comme Bashung, Goldman, ou Ben Mazué. J’aime le cinéma de Jarmusch et la beauté d’une fenêtre dessinée à la craie sur le mur d’une prison. J’aime l’humour à l’anglaise, mais j’ai été nourri aux inconnus, aux nuls, aux robins des bois. Comme Anne Sylvestre j’aime les gens qui doutent. J’aime vous partager mes nouveau projets. Un single pour décembre. Un album peu de temps après. En anglais. Avant le grand saut vers la langue qui m’a bercé.

https://linktr.ee/aitone

Quentin Nicodemi est un artiste Marseillais qui croque la vie à pleine dent ! Mélomane depuis le 20 août 1994, il se définit comme un bon vivant, un jeune homme joyeux et très positif. «Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu’amour.», c’est sa manière à lui de profiter de chaque instant. Il est très attaché à ses origines Corse et à sa Famille. Son entourage est sans nul sa première inspiration et qui l’accompagne dans son développement artistique. « La musique m’anime depuis toujours. Le Jazz, le Rock, le Blues et la Saoul, éveillent ma sensibilité. » Sa culture musciale est très éclectique même si sa voix, elle, est unique et très marquée. En effet, bercé par les chants de son père et de son grand-père, il a grandi dans un univers musical plus que varié. Très jeune il pousse la chansonnette et ne s’arrêtera jamais depuis.

