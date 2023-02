SEVEN LEVELS / CLUMSY FLOWERS / MERCI BEAUCOUP L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SEVEN LEVELS / CLUMSY FLOWERS / MERCI BEAUCOUP L’intermediaire, 4 mars 2023, Marseille. SEVEN LEVELS / CLUMSY FLOWERS / MERCI BEAUCOUP Samedi 4 mars, 20h30 L’intermediaire

5€ SEVEN LEVELS

(Psych Rock/Marseille)

Seven Levels est un groupe formé en mars 2017 par quatre amis qui partagent le même amour inconditionnel de la musique des années 60s-70s, du progressisme Doors à la pop Beatles-esque en passant par le psychédélisme Floydien.

Multi-instrumentiste, leurs concerts sont rythmés par des changements de formation, au service de compositions originales portées par la sincérité de ces jeunes musiciens.

https://www.facebook.com/seven.levels.98

CLUMSY FLOWERS

(Psych Punk/Ardèche)

Après un retour à la terre nécessaire, Clumsy Flowers vous propose un son garage énervé et plein d’amour aux accents psychédéliques.

Ame sensible bienvenue !

Facebook : https://www.facebook.com/clumsyflowers

MERCI BEAUCOUP

(Rock Alternatif/Toulon)

Merci Beaucoup, un nom peu sérieux pour une musique qui se veut de l’être.

Rencontre improbable de trois introvertis qui décident de communiquer de manière sonique.

Initialement prévu pour être un duo le groupe acquiert sa véritable forme en Power Trio.

Le message est clair : proposer des sons authentiques qui laissent place aux émotions.

L’ensemble trouve refuge dans des riffs distordus entrecoupés d’harmonieuses mélodies.

Le projet puise son inspiration dans des sonorités qui oscillent entre post-rock, noise, shoegaze, ambient ou encore plus urbaines. Un mélange explosif qui livre une musique à la fois brute et planante.

Le groupe se met à nu pour se livrer entièrement par ses ambiances teintées de saturation ainsi qu’une forte réverbération qui vient enlacer l’ensemble telle une caresse de 120 volts. Entrée : 5€ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:30:00+00:00 – 2023-03-04T22:59:00+00:00

