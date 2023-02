Lodi Gunz / The Loop / Blue Scales L’intermediaire, 2 mars 2023, Marseille.

Lodi Gunz / The Loop / Blue Scales Jeudi 2 mars, 20h30 L’intermediaire

5€

LODI GUNZ Sugar Garage (Marseille)

Groupe de garage rock sucré basé à Marseille avec des influences Blues, Stoner et Rockabilly. Ils font bouger tout le sud avec leurs riffs déjantés, hardant et charnue.

A la voix Shep, roucoule comme du Lou Reed et s’excite comme du Kurt Cobain.

Jules à la basse, ne cessent de refléter Rage Against the Machines, tonitruant et lyric à la fois.

Derrière la guitare lead, Vitia et ses riffs ensorcelant nous emmène comme un mage à travers des nuages nébuleux.

Avec Théo à la batterie, c’est le côté garage qui prend le dessus et tout le monde ne manque pas de se jeter dans des pogos compulsifs et explosifs.

Insta: https://instagram.com/lodigunz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Soundcloud: https://soundcloud.app.goo.gl/PM98Z9hYrQ5xZt1q7

THE LOOP (Aix-en-Provence)

Corentin chanteur et guitariste a récemment monter ce projet rocknroll, aux influences de Alice in Chains. Ancien militaire, il a eu le temps de comprendre qui il était vraiment et de changer de champ de bataille. Il est accompagné de Pierre à la batterie et de Szilar à la basse. Leur style est bien funky et bien à eux, un peu blues rock et parfois alternatif.

BLUESCALES (Marseille)

Blue Scales est un groupe de cover de blues rock vintage allant des Dandy Warhols à Iggy Pop. Monté il y a une dizaine d’années, la compo est faite de Théo à la batterie, Old Nick à la guitare lead, Bastien à la 2nd guitare, Isa à la basse et l’enchanteuse Zazou au chant.

PAF : 5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T19:30:00+00:00 – 2023-03-02T22:59:00+00:00