Liquid Jane / Scorpio Queen L’intermediaire, 25 février 2023, Marseille.

5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Scorpio Qveen :

“Membre du collectif Maraboutage et

couteau suisse de la nuit marseillaise, Barak aka Scorpio Qveen enfile plusieurs casquettes selon ses envies. Celle de chanteuse au couleur soul quand le soleil se lève; celle de danseuse-chorégraphe survoltée l’après-midi;celle de selecta de tunes dancehall enflammées une fois la nuit tombée…

Scorpio Qveen aspire à connecter les êtres vivants entre eux grâce à tous ses médiums, pour transcender la condition du genre et de la couleur de peau.”

LiquidJane : Liquid Jane c’est une suite logique, c’est l’envie et le besoin de partager.

Une confession douce et amère d’amours passés. Un champ vide qu’il faut semer dans une nuit noire et humide. Un univers qui oscille entre balade pop-rock et mélodie Neo-Soul. Liquid Jane une âme qui ne demande qu’à exprimer ses peines et ses doutes.



