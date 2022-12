Marseille Bad Punx Fest 2023 L’intermediaire, 18 février 2023, Marseille.

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce samedi 18 Février l’Intermédiaire accueillera sur 2 étages un joli petit festival concocté par WYB Booking et La Mauvaise Clique, avec au programme:

Rdc – Bar et concerts avec:

THE MUDDY PAWS (Grunge Punk – Marseille)

PORNCARS (Punk Rock – Avignon)

LISPENCY (Punk Rock – Marseille)

CICATRICE (Punk Rock – Montpellier)

SALVATION (Pop Punk – Marseille)

ODD BEAST (Stoner Punk – Marseille)

CHEAP ENTERTAINMENT (Street Punk – Marseille)

RATS DON’T SINK (Harcore Punk – Marseille)

FLUORESCENT SKULLS (Punk Rock – Madrid, Espagne)

Et à l’étage:

JUST POKE IT (Tattoo)

ROXYS (Tirage tarot + tattoo)

Poulpe – Le QG (Disquaire)

+ Stands de merch des groupes

Ouverture des portes à 16h, début des concerts 17h.

PAF: 15€ sur place ou 12€ en prévente avec -10€ sur un tattoo sur présentation de ton billet.



