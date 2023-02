JETPACK + DÉJA VU L’intermediaire, 17 février 2023, Marseille.

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Soirée rock indie à L’INTERMEDIAIRE à ne pas rater !

JETPACK :

Jeunes musiciens marseillais et aixois Gustave, Ulysse, Michael, Giovanny, et Mathieu, se réunissent en 2021 et créent Jetpack: un boys band moderne aux sonorités pop rock indie.

Avec un répertoire de compositions originales éclectiques, Jetpack dévoilent un univers frais et créatif riche en influences variées, (Radiohead, Thundercat, Jeff Buckley, The Beatles, Coldplay…) et le groupe oscille avec humour et maturité entre mélancolie méditative et groove entraînant.

Sur scène tout est énergie et élégance, les musiciens passionnés défendent un son de groupe singulier et des textes écrits avec finesse. Ambiance contagieuse assurée toute la soirée pour leur deuxième passage à l’intermédiaire.

https://instagram.com/jetpack_officiel?igshid=YmMyMTA2M2Y=

DÉJA VU :

Déjà Vu, c’est quatre musiciens et deux années de travail avant de dévoiler Vertigo, un projet musical mature et évocateur, composé de cinq titres enregistrés au studio Odyssée Records, près de Marseille.

Ils puisent leurs influences dans la musique alternative londonienne teintée de jazz, de rock et de soul, s’inspirant d’artistes comme Yussef Dayes, Yellow Days, Tom Mitsch et d’autres. Le premier clip « I know » sortira courant février, et sera disponible sur toutes les plateformes d’écoutes.

crédit photo : @astrid_manoukian

https://instagram.com/deja_vu_off?igshid=YmMyMTA2M2Y=

