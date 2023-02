SOvOX / MATA HARI / DAAG L’intermediaire, 16 février 2023, Marseille.

SOvOX / MATA HARI / DAAG Jeudi 16 février, 21h00 L’intermediaire

5€

SOvOX – Last Night n@ MAKE ME PROD / PAPE DIFFUSION/ nDistribution : BELIEVEnEnregistré et mixé par Maison Sauvage Studio (Lucas Martinez, Simon Granier) nMastering : Sonics MasteringnRéalisation Clip/ Montage : Florian Journo / Chloé Mécheri.nGaffer/ Focus- Puller : Lauren De La BorienLumières : Bastien SemerivanPhotographe plateau : Johanna DelcroixnActeurs: nJade DumasnLeo CiavarellanEsther Victoria Kany nEva BillardonnEnrico BattaglianLeo MoyannUn grand merci a Fabienne Puccinelli.



MATA HARI – Post Punk (Béziers)

Loin de s’enfermer dans des cases figées, Mata Hari hybride les styles, du Post Punk au Rock Garage en passant par la Techno, pour retourner toutes les scènes qui auraient le malheur de les croiser.

https://www.facebook.com/matahari.trio

https://mataharitheband.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/watch?v=hmSwddjo-nA

DAAG – Latex Rock, (Marseille)

Daag est un groupe de latex rock fondé durant l’été 2021.

Le groupe prend l’énergie et l’efficacité des refrains du rock 80’, l’insolence et la désinvolture du garage anglais.

