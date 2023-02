Fin de Semaine présente : Jackline + Dirty Moskitos + CLAQUE L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Fin de Semaine présente : Jackline + Dirty Moskitos + CLAQUE L’intermediaire, 15 février 2023, Marseille. Fin de Semaine présente : Jackline + Dirty Moskitos + CLAQUE Mercredi 15 février, 21h00 L’intermediaire

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://jacklineband.bandcamp.com/album/jackline »}, {« link »: « https://claquemusic.bandcamp.com/track/in-my-room »}] Prépare le stock de Doliprane, Fin de Semaine attaque 2023 en fanfare avec trois groupes qui aiment faire du bruit ! Et bien entendu, c’est à l’Intermédiaire que ça se passe ! Jackline / post punk

https://jacklineband.bandcamp.com/album/jackline Dirty Moskitos / punk rock

https://www.instagram.com/dirtymoskitos/ CLAQUE / noise rock

https://claquemusic.bandcamp.com/track/in-my-room PAF : 5€ + 1€ d’adhésion

2023-02-15T21:00:00+01:00

2023-02-15T23:59:00+01:00

