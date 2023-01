TOUT PUISSANT KARAOKÉ LOVE SHOW L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

TOUT PUISSANT KARAOKÉ LOVE SHOW
Jeudi 9 février, 21h30
L'intermediaire

5€

L'intermediaire
63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

Vous l’aurez compris, ce soir, avec ton billet, tu pourra voir 2 groupes, non, 2 orchestres saints phoniques, qui t’accompagneront jusqu’au bout de tes cordes vocales

Ce soir, exceptionnellement, le Karaoké Orchestar from Marseille et le Karaoké Live Show from Bordeaux, s’uniront dans un Tout Puissant Karaoké Love Show pour te faire chanter comme une diva ou une casserole. Tout repose sur toi chéri(e) chanteurse.

Des décibels, de la sueur, de la bière, des tisanes, tout ça réunis à L’intermédiaire le 9 février 2023.

Pour Toi

Pour Toi

Et pour Toi

PAF : 5€ métpaobligé

