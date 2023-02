JAM@INTER L’intermediaire, 7 février 2023, Marseille.

JAM@INTER Mardi 7 février, 21h30 L’intermediaire

4€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bonjour à vous,

Ce soir, du jazz. Mais pas n’importe quel jazz.

“Jazz is not dead, it just smells funny” (traduction = le jazz is rockfort), disait Frank Zappa. Eh, ben, ce soir, Frank, tu pourrais bien la fermer? et écouter ce quartet, qui, à partir d’aliments bios et beaucoup d’épices, saura conquérir son public toujours aussi nombreux et affamés, en leur servant un jazz bien savoureux. Miam.

Bise, à toute

PAF : 4€ SiTuPeuxPasCPasGrave

Début : 21h30



