The WRS /Technopolice L'intermediaire, 5 février 2023, Marseille.

The WRS /Technopolice Dimanche 5 février, 21h00 L’intermediaire

5€

♫♫♫

The WRS – Garage/Psyché – Belgique

The WRS est né en 2018, des jams de trois vieux amis qui se sont rencontrés à Charleroi. Issus de milieux musicaux différents, ils partagent néanmoins la passion du psychédélisme bricolé et de la fuzz. C’est donc tout naturellement sur le chemin du psych rock garage qu’ils se dirigent ensemble.

Après un premier live à Rockerill autoédité en 2019, leur premier LP sort à l’été 2020. Celui-ci, enregistré en une seule prise et en quelques heures. Une session qui leur permet de signer avec plusieurs labels : Rockerill records, Le Cèpe records, Gazer Tapes ainsi que le label australien Salty Dog Records.

C’est tout récemment que leur live à Rockerill sort officiellement. Il est le fruit d’une collaboration avec les Anglo-Américains de Mistery Jack Recordings. Le tout nouveau LP de WRS ” Capícua ” est sorti en septembre 2022 sur toutes les plateformes de streaming. Le tout est accompagné de plusieurs 33 tours et de bonnes veilles cassettes.

https://www.youtube.com/watch?v=e-dJaRgVR8M

https://www.instagram.com/the_wrs_the_band/?hl=fr

https://linktr.ee/thewrs

Technopolice – Garage/Indie Rock – Marseille

Enfants de la scène rock Marseillaise, presque plus besoin de les présenter. Un beau mélange indie rock punky poppy garagy pour vous faire bouger et danser. Leur 1er EP éponyme sort en 2022 sur toutes les plateformes et 2 live sessions sont disponible sur leur chaîne youtube, à ne manquer sous aucun prétexte !

https://www.youtube.com/watch?v=9FrhBXR0gcM

https://www.facebook.com/technopoliceband

