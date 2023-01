Bon mercredi en perspective: deux supers groupes pour te mettre de bonne humeur et faire le plein d’énergie pour tenir jusqu’au weekend suivant!, Portsmouth, UKHallan est un groupe basé à Portsmouth qui écrit et répète dans une fortification du 18ème siècle construite sur le flanc d’une colline et entourée d’une forêt. C’est dans cet environnement dramatique que le leader Conor Clements canalise les frustrations, les insécurités et les événements du début de l’âge adulte dans ses textes, qui sont parsemés de poésie d’observation et de messages rassurants sur le fait que vous n’êtes pas seul dans ce monde écrasant.Le groupe puise ses influences dans les personnes qu’il croise tous les jours – dans les allées de supermarché, sur votre fil d’actualité Facebook, chez vos voisins, Hallan observe et commente la vie britannique à travers une vision sombre de l’avenir influencée par Orwell, le style cut-up de Burroughs, et autres membres de la beat generation.Site internet : https://linktr.ee/hallan YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnteT-fSfh8j-xncvH8-JXA Bandcamp : https://soundcloud.com/hallanuk

Ask The Light, post punk/ dream Pop, Mars, France

faut-il encore présenter ceux qui font partie des piliers de la scène locale marseillaise?

Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler).

Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

https://www.youtube.com/…/UCb…/featured

https://askthelight.bandcamp.com/

PAf: 5 euros



2023-02-01T21:00:00+01:00

2023-02-01T23:59:00+01:00