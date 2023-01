CATALOGUE (release party) // qb L’intermediaire, 27 janvier 2023, Marseille.

CATALOGUE (release party) // qb Vendredi 27 janvier, 21h00 L’intermediaire

5€ ou 13€ entrée avec le disque vinyle + téléchargement

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://qbband.bandcamp.com/album/-« }, {« data »: {« author »: « Catalogue Band », « cache_age »: 86400, « description »: « CATALOGUE- Parallel Lines – Album MODERN DELUSION nMusic by CATALOGUE nVideo by Dario Ben Taharnncatalogue.band@gmail.comnhttp://catalogue.bandcamp.comnhttps://www.facebook.com/Catalogue.Band », « type »: « video », « title »: « CATALOGUE- Parallel Lines », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MJSzHDMGjYc/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MJSzHDMGjYc », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6hw2VTlP0gqyq_OPclF3Jw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



CATALOGUE (Marseille) trio post-punk présente son 3ème album « MODERN DELUSION »

Album de la maturité qui lorgne vers la frange dansante de la musique post-punk (Talking Heads, LiliPut, …) tout en conservant la touche punky/punchy qui les caractérise . https://qbband.bandcamp.com/album/-(Marseille) trio post-punk présente son 3ème album « MODERN DELUSION »Album de la maturité qui lorgne vers la frange dansante de la musique post-punk (Talking Heads, LiliPut, …) tout en conservant la touche punky/punchy qui les caractérise . https://youtu.be/MJSzHDMGjYc

http://catalogue.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Catalogue.Band

5€ entrée simple

13€ entrée avec le disque vinyle + téléchargement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T21:00:00+01:00

2023-01-27T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

CATALOGUE (release party) // qb L’intermediaire 2023-01-27 was last modified: by CATALOGUE (release party) // qb L’intermediaire L'intermediaire 27 janvier 2023 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône