Les Shakers seront en concert à l’intermédiaire live la plaine marseille!!! Le 26 janvier 2023, 21h. Des compos rockabilly et la sortie d’un EP tout beau tout neuf!!!

« Une rencontre dans un bar de Marseille aux odeurs de country. Les fifties sont le sujet. Je vais voir ce Stef qui chante dylan seul à la sèche… »on doit faire un truc »…

Jeanphi et manu nous arrivent vite en tête, ils embarquent!

Formé juste avant le covid, on meurt dans l’œuf. Des compos voient le jour. Des échanges de sons dans une cuisine, en visio, ou des bouts de morceaux fredonnés par téléphone.

Invités au plus gros festival de rockabilly France, au bethune rétro par eddy. Ça nous a motivés!

On est parti à BERLIN pour un concert volcanique et enregistrer notre musique dans un studio d’époque, Lightning Recorders.

Le tout en analogique, avec des enregistrements à bande, des années 50…une erreur et c’est reparti du début…

Ça a plu !!! Finalement gros label espagnol, du milieu rockabilly nous signent. El Toro records, Barcelona. Notre 45 tours sort avec 4 titres , sur toutes les plateformes de streaming, vinyles par la suite. On enchaîne cette année sur un album, avec enregistrement une fois de plus à Berlin, car pas mal de morceaux encore sous le bras … «

Un mélange explosif, bien corsé, à base de Rockab, Country, Blues et Rock’n’Roll, pour faire vibrer tes tympans, et te secouer de la tête aux pieds.

Notre recette : des compos originales inspirées des grands crus, années 50.

Quatre gars bien frappés sans limites … ni en degrés, ni en volume.

Un seul but : faire grimper ta température à grands shot de riffs pimentés, de rythmes bien tassés, et de mélodies enivrantes.

Après ça, va falloir remplir ta baignoire de glace pilée.

The Shakers : à consommer sans modération

Ça sonne…c’est dans l’esprit…on prend notre pied!! Shakez moi tout ça!

