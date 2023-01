Farouche Zoé and the Electric boys/ Oups! L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Farouche Zoé and the Electric boys/ Oups! L’intermediaire, 20 janvier 2023, Marseille. Farouche Zoé and the Electric boys/ Oups! Vendredi 20 janvier, 21h00 L’intermediaire ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Farouche ZOé & the Electric Boys, Folk Punk & Chansonnettes Alternatives Mo l’Eskimo : chant, toys instruments, mini percussions, bricolage sonore

Hugo PALOMBA : chant, accoustic guitare

il Maestro Stefano Fillipi : electric guitare, mandoline, banjo, lyric vocal

Yves Miara : electronic batterie interstellar

Festif et désinvolte, avec ses chansonnettes soniques en Français, Napolitain, Anglais ou Allemand, FAROUCHE ZOé & the Electric Boys et son universel folk punk dance floor seront là en chair et en os, pour vous retapisser les oreilles et vous faire tricoter des genoux.

A fond et toujours au second degré…un nightclubbing alternatif qui déboite, qui mixe les langues, les genres et les styles

Oups! Chansons ElectroKitchyPop!

Projet festif né de la rencontre de 3 chanteuses issues du rock, du cabaret, du théâtre et d un guitariste passionné de mots et de bidouille sonore…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T21:00:00+01:00

2023-01-20T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Farouche Zoé and the Electric boys/ Oups! L’intermediaire 2023-01-20 was last modified: by Farouche Zoé and the Electric boys/ Oups! L’intermediaire L'intermediaire 20 janvier 2023 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône