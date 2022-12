DJ – LINKY & CURTIS L’intermediaire, 7 janvier 2023, Marseille.

5€

♫TECH HOUSE SET♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseillaise, Marseillais,

Vous n’êtes pas à Detroit mais bel et bien dans la capitale du soleil, la où le jaune n’est pas cher et où les goélands ressemblent à des corbeaux.

Alors viens te réchauffer le cœur et raviver la nostalgie de ton nouvel an passé avec de la bonne Tech House mixée par les nouveaux talents du coin.

Au programme, un set de plus de 4h géré par Linky et Curtis, deux chauds bouillants du genre.

Orga par Julito del Massa et l’Intermediaire.

21h-1h30

Entrée : 5 euros



