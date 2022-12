CUIR MOUSTACHE L’intermediaire, 31 décembre 2022, Marseille.

CUIR MOUSTACHE Samedi 31 décembre, 20h00 L’intermediaire

7€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

Deux mots d’ordre du et de la . Pour le reste, nous avons confiance en votre imagination .

Pour l’occasion, l’ É nous ouvre ses portes jusqu’à 3h (et peut être plus si vous êtes sages… ).

Pour encore plus de folies, nous vous réservons la surprise d’une » » È !!

– “ ”

Esthétisme humide, électrique et brumeux, digne des soirées PAREA, sur des styles bass music, breakbeat, techno. Histoire de bien groover sur le dancefloor.

– “ ”

Boule disco, poussière de fées et froufrous, mixage sur platines et vinyles sur des styles disco / acid house / dark disco / breakbeat.

Nous accorderons un grand intérêt aux personnes qui respectent les valeurs de nos soirées ou celles se prêteront au jeu de la thématique de l’événement

N’ayez pas peur d’être inventif.ve héhé

ℙ :

On vous propose une line-up du turfu avec toute l’ékipe des copain.es !

» «

20:00 – 21:30 : Pracks

21:30 – 23:00 : Feroui

23:00 – 00:00 : Le Mac (La Fièvre)

00:00 – 01:30 : 42L

01:30 – 03:00 : Sabb

» «

22:00 – 23:00 : Isold (La Fièvre)

23:00 – 00:00 : Taka (La Fièvre)

00:00 – 03:00 : Curtis & Friends

20h-3h (et +)

: 7€ (CB ou Cash)

https://shotgun.live/…/cuir-moustache-l-intermediaire

PLACES TRÈS ( È ) LIMITÉES !

Tous nos bénéfices sur l’événement seront reversés aux artistes !



2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T03:00:00+01:00