Dareda L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dareda L’intermediaire, 22 décembre 2022, Marseille. Dareda Jeudi 22 décembre, 21h00 L’intermediaire ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ★ DAREDA ★ Trio psyché énervé, Marseille

MASAHIKO UEJI (synthés)

HUGUES VINCENT (violoncelle)

MAX BRIARD (batterie)

Trio ultra inspiré dont les racines multiples trempent dans le punk, la techno, le free jazz, le rock psychédélique, la new wave. DAREDA s’étend au-delà de la musique catégorisée et explore la curiosité et la passion pour la musique primitive par l’improvisation. “Nous insistons pour être libres dans la musique pour toujours”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T21:00:00+01:00

2022-12-22T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Dareda L’intermediaire 2022-12-22 was last modified: by Dareda L’intermediaire L'intermediaire 22 décembre 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône