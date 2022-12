Concert de soutien à Sépia Swing Club: Jules Henriel + Johnny Barrel Country Band L’intermediaire, 21 décembre 2022, Marseille.

Concert de soutien à Sépia Swing Club: Jules Henriel + Johnny Barrel Country Band Mercredi 21 décembre, 20h30 L’intermediaire

Prix libre

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Votre fripière est en galère !

Sépia Swing Club, boutique vintage installée dans le quartier depuis plus de 5 ans à du fermer sa boutique suite à un dégât des eaux… et ce jusqu’à une durée indéterminée…

L’intermédiaire et les membres du Johnny Barrel Country Band se sont mobilisés pour organiser un concert de soutien pour l’aider dans cette période.

Même si « everybody hates country music », venez et SUPPORT YOUR FRIPIÈRE EN GALÈRE !

C’est aussi ça la magie de Noël

JULES HENRIEL nous fera le plaisir d’ouvrir le bal

L’Entrée sera à prix libre et la recette sera reversée à sepiaswingclub



