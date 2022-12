jam jazz de l’inter: Maud Revol trio + jam L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

jam jazz de l’inter: Maud Revol trio + jam L’intermediaire, 20 décembre 2022, Marseille. jam jazz de l’inter: Maud Revol trio + jam Mardi 20 décembre, 21h00 L’intermediaire

4€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Pour ce mardi, Maud Revol vient interpréter des standards de jazz et quelques compositions, accompagnée à la guitare par Luke Skywalker Darlison et Patrick Bruel Ferné à la contrebasse.

L’empire du jazz contre-attaque.

1 heure de jazz, pour fêter Noël dignement et avec classe.

Après, c’est elle : la jam@l’inter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T21:00:00+01:00

2022-12-21T01:00:00+01:00

