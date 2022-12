YAKEDÉRA #2 L’intermediaire, 17 décembre 2022, Marseille.

A partir de 3€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plus maîtrisé, plus abouti, on remet le couvert pour une deuxième édition de YAKEDÉRA à l’Intermédiaire !

Après le succès de la première édition on avait qu’une envie : vous voir à nouveau vous trémousser au rythme de nos artistes. Alors même recette mais avec quelques surprises du chef en plus !

Au programme, une première partie de Crache, un concert de l’ÈreGal, un open mic sur les (terribles) prods de nos beatmakers, un DJ set déjanté et des ventes flash avec des t-shirts ÈreGal x Kahow, des affiches et des disques (avec des exclus qui sait) pour ramener plein de beaux souvenirs chez vous !

Pour ce show, nos meilleurs artistes seront présents : @merwan.c @nowon.kiddo @pablo_gmn @gaspard.wav @maloi_ontheprod (Une pensée émue pour Stak qui sera à l’autre bout du monde en pleine après-midi)

Tenez vous bien, la première partie sera assurée par @_crache_

Les beatmaker des prods de l’open mic : @nowon.kiddo @maloi_ontheprod @theud_sche

La DJ : @melkmuse

De 21h à 2h samedi 17 décembre à l’Intermédiaire à La Plaine

63 place Jean Jaurès 13006 MARSEILLE

3€ l’entrée sur SHOTGUN

5€ l’entrée sur place



