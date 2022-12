B4GMAN L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

B4GMAN L’intermediaire, 10 décembre 2022, Marseille. B4GMAN Samedi 10 décembre, 20h30 L’intermediaire

5€

♫FUNK SOUL♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Une musique feelgood – mmm.. funkalicious !

Du bon Funk Old School qui convoque la pop ancienne et moderne, le sax fusion jazz avec une guitare solo rocky et des intonations vocales pleines de soul. Marqué d’un groove irrésistible, B4GMAN est unique et intemporel tout en s’inspirant de légendes comme EWF, Sly, Jamiroquai avec un côté rock indie qui laisse penser á Red hot Chilli Peppers.

B4GMAN est un groupe de fusion funk-pop-rock de Marseille fondé en 2019. Les musiciens issus de la région avec le chanteur canadien ont préparé plus d’une vingtaine des compos originales afin de vous faire funk en live.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-11T00:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

B4GMAN L’intermediaire 2022-12-10 was last modified: by B4GMAN L’intermediaire L'intermediaire 10 décembre 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône